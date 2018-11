POL-GI: Pressemeldungen vom 19.11.2018: Falsche Microsoft-Mitarbeiter erbeuten 10.000 Euro+++Polizeibeamte angegriffen+++Mehrere Einbrüche und Diebstähle

Gießen (ots) - Pohlheim: Falscher Microsoftmitarbeiter

Einen betrügerischen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters von Microsoft erhielt ein 74 - Jähriger am Donnerstag vergangener Woche. Letztendlich wurden dem ahnungslosen Pohlheimer von seinem Konto 10.000 Euro abgebucht. Der Unbekannte hatte sich telefonisch bei dem 74 - Jährigen gemeldet und vorgegeben, dass er PC Probleme beheben müsse. Im Anschluss gewährte der Pohlheimer dem Betrüger einen Fernzugriff. Dabei musste er am PC mehrere Zahlencodes eingeben. Tags darauf teilte ihm ein Mitarbeiter seiner Hausbank mit, dass die Betrüger 10.000 Euro durch Überweisungen bekamen. Folgende Tipps gibt die Polizei allen Computernutzern: Die Firma Microsoft tätigt keine solche Anrufe, es handelt sich in solchen Fällen immer um Betrüger. Der beste Schutz, wenn Anrufer sich als Mitarbeiter dieser Firma ausgeben: Das Gespräch sofort beenden, keine unbekannten Programme auf dem PC installieren und niemals sensible Daten an fremde Anrufer übermitteln. Sollten sie auf die Masche der Betrüger reingefallen sein, empfiehlt es sich den Computer sofort vom Internet zu trennen. Die Täter haben sonst durch die Schadsoftware die Möglichkeit sämtliche Aktionen auf ihrem PC mit zu beobachten und persönliche Daten auszuspionieren. Lassen sie gegebenenfalls ihre Kreditkarte /das Konto sperren und erstatten sie Anzeige bei der Polizei. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Grünberg: Widerstand geleistet

Offenbar mit 2,2 Promille war ein 27 - jähriger aus Grünberg am Samstagabend in der Grünberger Schulstraße unterwegs. Der Fahrer eines Pritschenwagens wurde gegen 18.50 Uhr kontrolliert. Dabei stellten die Beamten schnell fest, dass der Grünberger offenbar tief ins Glas geschaut hatte und keine Fahrerlaubnis hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Während der dann durchgeführten Blutentnahme wehrte sich der offenbar erheblich angetrunkene Mann vehement gegen die polizeiliche Maßnahme. Er trat mehrfach nach den Beamten und versuchte immer wieder, sie zu verletzen. Dabei beschädigte er jedoch Teile des Mobilars und musste dann in eine Ausnüchterungszelle gebracht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Pohlheim: Auto hochgebockt

Offenbar einiges an Schaden haben Diebe am letzten Wochenende in der Gießener Straße in Watzenborn-Steinberg angerichtet. Die Täter hatten in der Nacht zum Samstag die vier Räder eines VW Golf abmontiert und entwendet. Unter das Auto legen die Unbekannten vier andere Räder. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Zigaretten und Bargeld erbeutet

Am frühen Sonntagmorgen waren Einbrecher in einem Supermarkt in der Altenburger Straße in Wieseck am Werk. Die Eindringlinge hatten zunächst einen Zaun beschädigt, um dann eine Zugangstür aufzubrechen. In dem Markt suchten die Täter dann vermutlich zielgerichtet den Kassenbereich eine Bäckerei auf. Sie entwendeten von dort Bargeld. Anschließend erbeuteten sie noch mehrere Zigarettenpackungen. Sehr wahrscheinlich waren die Täter gegen 01.00 Uhr zu Gange. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbruch in Bäckerei

Aus einer Bäckerei haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Montagmorgen Bargeld erbeutet. Die Diebe schlugen eine Scheibe ein und bedienten sich aus der Ladenkasse. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mazda CX 5 gestohlen

Im Friedhofsweg haben Unbekannte in der Nacht zum Montag einen roten Mazda CX - 5 entwendet. Die Unbekannten hatten den Geländewagen, an dem sich die Kennzeichen GI-TS27 befanden, offenbar gewaltsam geöffnet und weggefahren. Der Wert des Mazda liegt bei etwa 30.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Buseck: Kette entwendet

In der Waldstraße in Alten-Buseck waren am Wochenende Einbrecher unterwegs. Die Diebe hatten am Samstag, zwischen 18.00 und 20.30 Uhr, eine Terrassentür aufgebrochen und dann mehrere Zimmer nach Wertsachen durchsucht. Dabei entdeckten sie eine Kette. Mit dem Schmuckgegenstand verschwanden sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Staufenberg: Einbrecher kommen über die Rückseite des Hauses

An der Rückseite eines Einfamilienhauses haben Unbekannte am Samstag, zwischen 16.00 und 23.10 Uhr, ein Fenster aufgebrochen. Die Diebe stiegen danach in das Haus ein und durchsuchten mehrere Zimmer. Mit einigen Schmuckstücken und Bargeld flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auto aufgebrochen

In der Georg-Schlosser-Straße kam es am Sonntag, zwischen 19.25 und 20.50 Uhr, zu einem Diebstahl eines Elektroklaviers und eines Mischpults. Unbekannte hatten dazu die Scheibe eines Seat Leon eingeschlagen und die Gegenstände aus dem Innenraum entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: 31 - Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Keinen Führerschein konnte ein 31 - Jähriger aus Gießen am Montagmittag bei einer Verkehrskontrolle in der Licher Straße in Gießen vorzeigen. Bei der Überprüfung stellte es sich auch heraus, dass der Mann offenbar Drogen zu sich genommen hatte. Die Folge war eine Blutentnahme. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Grünberg: Zu tief ins Glas geschaut?

Alkohol war offenbar die Ursache bei einem Unfall mit einer verletzten Person und einem Schaden von etwa 10.000 Euro am Sonntag, gegen 19.20 Uhr auf der Landestraße 3125 bei Lumda. Ein 44 - Jähriger war mit seinem Renault Megane in Richtung Weitershain unterwegs. Offenbar fuhr er zu schnell, aus Richtung Stangenröder Kreuz kommend, zu schnell in eine Linkskurve. Sein Fahrzeug kam auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den PKW eines 47 - Jährigen aus Grünberg. Der 44 - Jährige Grünberger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Renault - Fahrer offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Eine Blutentnahme war die Folge. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Lich: Grundstücksmauer beschädigt

In der Ludwig-Seiboldt-Straße kam es am Sonntagnachmittag zu einer Unfallflucht. Ein Fahrzeug kam in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Trotz Schadens von mehreren Hundert Euro fuhr der Unbekannte weiter und beging eine Unfallflucht. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Hungen: Eine Person bei Unfall leicht verletzt

Auf das vorausfahrende Fahrzeug aufgefahren ist ein 22 - Jähriger aus Hungen am Freitag, gegen 17.45 Uhr, in der Gießener Straße in Hungen. Ein 30 - Jähriger aus Hungen war mit seinem Opel Corsa in Richtung Bundesstraße 457 unterwegs. An der Einmündung musste der Opel Fahrer anhalten. Dies hatte der 22 - Jährige offenbar zu spät bemerkt. Bei dem Aufprall, bei dem ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstand wurde der 30 - Jährige leicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Am Steuer eingeschlafen?

Offenbar beim Autofahren eingeschlafen ist ein 19 - Jähriger aus Gießen am Sonntag, gegen 06.00 Uhr, in der Frankfurter Straße. Der Fahrer eines VW Tiguan war in Richtung "Elefantenklo" unterwegs, als er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße abkam und gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Kleinbus prallte. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Staufenberg: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Fast 20.000 Euro hoch ist der Schaden, der am Sonntag, gegen 06.40 Uhr, in der Siemensstraße in Staufenberg entstand. Ein 42 - Jähriger war mit seinem Renault Megane von einem Tankstellengelände über die Siemensstraße in Richtung eines Wohngebietes unterwegs. Offenbar übersah er dabei einen 37 - Jährigen aus Haiger, der mit seinem Audi A 3 aus Richtung B3 kam und in Richtung Staufenberg fahren wollte. Bei dem Zusammenprall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Bei dem Fahrer aus Haiger ergab sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht, dass er zuvor Alkohol zu sich genommen hatte. Eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins waren die Folge. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei



E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell