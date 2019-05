Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Brand

Neukirchen-Vluyn (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brach in einem Wintergarten eines Reihenhauses an der Hartfeldstraße ein Brand aus. Dieser konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, bevor er auf weitere Gebäudeteile übergriff. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell