Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeuge gesucht: Diebesgut anonym bei der Polizei abgegeben

Oyten/Bad Fallingbostel (ots)

Zwischen vergangenem Freitag und Montagmorgen haben unbekannte Personen Diebesgut aus einem Einbruch bei der Polizei Oyten in den Briefkasten eingeworfen. Der Einbruch war bereits in der Zeit vom Freitagnachmittag dem 25.01.2019 auf den 26.01.2019 im Kiefernweg in Bad Fallingbostel. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem Einfamilienhaus, stahlen Schmuck und Elektronikgeräte und flüchteten anschließend. Insgesamt war ein Schaden von etwa 7.000EUR entstanden. Die Polizei Oyten sucht nun nach der Person, die Gegenstände aus dem Einbruch an der Dienststelle abgegeben hat. Mögliche Zeugen werden unter 04207/1285 um Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge gebeten, die am vergangenen Wochenende in der Nähe der Dienststelle gesehen worden sind.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell