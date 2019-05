Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Zehnjähriges Mädchen verletzte sich bei einem Verkehrsunfall schwer

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am 19.05.2019 um 14:35 Uhr wurde ein zehnjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Neukirchen-Vluyn auf der Königsberger Straße schwer verletzt. Ein 20-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn befuhr mit seinem PKW die Königsberger Straße aus Richtung Danziger Straße in Fahrtrichtung Hartfeldstraße. Kurz vor Erreichen der Hartfeldstraße lief unvermittelt ein zehnjähriges Mädchen hinter geparkten Fahrzeugen von links auf die Fahrbahn. Es kam zu einem leichteren Zusammenstoß mit dem PKW, wodurch sich das Mädchen verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt und verblieb dort stationär. Lebensgefahr besteht nicht. Ein Sachschaden war nicht entstanden.

