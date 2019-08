Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Trunkenheitsfahrt

Ennepetal (ots)

Am 29.08., gegen 19:15 Uhr verweigerte eine 30-jährige Ennepetalerin in der Südstraße nach einem augenscheinlich alkoholbedingten Kreislaufproblem die durch den verständigten Rettungsdienst angebotene Hilfe. Stattdessen stieg sie in einen Pkw und fuhr davon. Polizeibeamte konnten die Dame kurze Zeit später antreffen. Auf der Polizeiwache wurde ihr eine Blutprobe entnommen, Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

