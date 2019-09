POL-EN: Wetter - Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen auf der Hagener Straße

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Am Samstag, den 31.08.2019, gegen 13.45 Uhr, befuhr eine 49 jährige Frau aus Gütersloh mit ihrem Renault die Hagener Straße in Fahrtrichtung Oberwengener Straße. In Höhe der Bachstraße übersah sie zwei vor ihr verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge und fuhr auf das hintere Fahrzeug eines 33 jährigen Hageners auf. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug noch auf den Pkw einer 48 jährigen Dortmunderin geschoben. Die Unfallverursacherin und der 33 jährige Hagener wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

