Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei sucht Eigentümer zwei Fahrräder

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Groß Schwülper (ots)

Am 24.08.2019 findet ein Aufmerksamer Spaziergänger zwei herrenlose Fahrräder am Ufer der Oker. Die Fahrräder befanden sich in Groß Schwülper im Sandweg, im dortigen Uferbereich. Nun sucht die Polizei die Eigentümer dieser Räder. Wer erkennt diese Fahrräder wieder oder vermisst seine? Bitte melden sie sich bei der Polizei in Meine unter 05304 / 9123-31

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell