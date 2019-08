Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Eigentümer zweier Fahrräder gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Calberlah (ots)

In der Zeit von Samstag, 10.08.2019 15:00 Uhr bis Sonntag, 11.08.2019 11:00 Uhr wurden im Steinkamp in Calberlah offensichtlich zwei Fahrräder im rückwärtigen Bereich eines Grundstücks abgelegt. Die Polizei sucht nun die Eigentümer dieser Fahrräder oder jemanden der weiß, wem diese gehören oder wer zuletzt damit gesehen wurde. Hinweise richten sie bitte an die Polizei in Meine unter der 05304-91230.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell