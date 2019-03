Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Zahnarztpraxis - nahezu alle Bohrer entwendet

Herford (ots)

(kup) Bereits in der Nacht von Donnerstag (7.3.) auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis an der Adlerstraße ein. Dabei entwendeten sie fast alle sich in der Praxis befindlichen Bohrer. Sie stiegen durch ein Kellerfenster ein und durchsuchten im Innern des Gebäudes alle Räume nach medizinischen Geräten. Die Tatortaufnahme erfolgte durch die K-Wache. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

