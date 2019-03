Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheitsfahrt, Pkw fährt Schlangenlinie und in den Gegenverkehr

Herford (ots)

(fl) Einem aufmerksamen Zeugen und einem geistesgegenwärtigen Verkehrsteilnehmer ist es zu verdanken, dass eine Trunkenheitsfahrt am frühen Sonntagmorgen ohne schwere Folgen endete. Der Zeuge hatte vergeblich versucht, einen augenscheinlich alkoholisierten 45-jährigen Engeraner am Wegfahren zu hindern. Dieser fuhr aber dennoch mit seinem VW Lupo los. Er fuhr mehrfach Schlangenlinie und auch einmal so in den Gegenverkehr, dass der entgegenkommende Pkw nur durch eine abrupte Bremsung Schlimmeres verhindern konnte. Die alarmierte Polizei konnte den Pkw auf der Mindener Straße anhalten. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Ob er aktuell über eine Fahrerlaubnis verfügt, steht zur Zeit noch nicht abschließend fest.

