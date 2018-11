POL-AUR: Wittmund - Gartenzäune beschädigt

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Gartenzäune beschädigt

Unbekannte haben in Wittmund mehrere Gartenzäune beschädigt. (Verweis auf Mitteilung vom 25.11.2018) Die Taten ereigneten sich in der Zeit von Samstag 22 Uhr bis Sonntag 8 Uhr. Die Täter beschädigten Gartenzäune in der Langeoogstraße, im Leepenser Weg und in der Breslauer Straße. Insgesamt entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

