Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Metallträger Scheibe eingeworfen

53909 Zülpich (ots)

Ein bislang unbekannter Mann beschädigte am Montagabend (23.04 Uhr) ein Gebäude eines metallverarbeitenden Betriebs in der Bergheimer Straße. Er warf mit einem Metallträger vom Firmengelände eine Fensterscheibe ein. Das Fensterglas und eine Beleuchtungseinrichtung wurden dadurch beschädigt. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Bergheimer Straße. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen dauern an.

