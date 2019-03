Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung, Täter schlägt zu und zerreißt ein Hemd

Herford (ots)

(fl) Am frühen Sonntagmorgen kam es in einem Imbiss an der Steinstraße zu einem Streit. Dabei fasste der bislang unbekannte Täter einen 26-jährigen aus Enger so fest an, dass dessen Hemd zerriss. Außerdem schlug er dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Danach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Er konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr durch die Polizei festgestellt werden. Der Tatverdächtige wird als männlich, ca. 20-25 Jahre alt und etwa 170cm groß beschrieben. Er trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke, außerdem trug er Koteletten. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221/888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell