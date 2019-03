Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr - Motorrollerfahrer bringt Radfahrer zum Stürzen

Löhne (ots)

(kup) Am Freitag (8.3.), um 13:17 Uhr, fuhr ein 14-jähriger Schüler auf dem Heimweg mit seinem Fahrrad auf der Poststraße in Richtung Dickendorner Weg. Kurz vor der Einmündung zum Ernst-Wiechert-Weg überholte ihn der Fahrer eines Motorrollers und trat ihm in den Vorderreifen. Infolge dessen verlor der Junge die Kontrolle über sein Rad und stürzte schwer. Der Löhner wurde verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei bittet in diesem Fall um Mithilfe. Mögliche Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit der Direktion verkehr unter 05221 - 888 0 in Verbindung zu setzen.

