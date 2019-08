Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Beschädigtes Fahrzeug zu einem Verkehrsunfall gesucht

Gifhorn (ots)

Am 15.08.2019, gegen 15:00 Uhr kommt es auf der Celler Straße zu einem Verkehrsunfall zu dem das beschädigte Fahrzeug und dessen Halten gesucht wird. Ein Linienbus befuhr die Celler Straße aus Richtung Lüneburger Straße kommend, in Richtung Kreisel. Auf Höhe der Hausnummer 18 stieß er gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Bus beschädigte laut Augenzeugen den Außenspiegel des Pkw so stark, dass dieser durch die Luft flog. Da der Bus den Schaden offensichtlich nicht bemerkte und weiterfuhr, konnte der Pkw und dazugehörige Halte nicht mehr ermittelt werden. Gesucht wird nun dieser silbergraue Kleinwagen (ähnlich der Größe eines VW Polo) mit beschädigtem Außenspiegel und der Halter zu diesem Wagen, um den Schaden durch den Verursacher regulieren zu lassen. Bitte wenden sie sich an die Polizei in Gifhorn oder jeder anderen Dienststelle in ihrer Nähe.

