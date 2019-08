Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Raubüberfall auf Tankstelle - Täter konnten festgenommen werden

Müden (ots)

Am Morgen des 19.08.2019 kam es um etwa 10:00 Uhr in Müden zu einem Raubüberfall auf eine Avia-Tankstelle. Diese befindet sich in der Flettmarer Straße, nahe des Ortsausganges in Richtung Flettmar. Die Täter konnten nach dem Überfall zunächst flüchten, wurden aber wenig später festgenommen. Nähere Angaben können derzeit nicht gemacht werden, da die Ermittlungen heirzu andauern.

