Polizei Gütersloh

POL-GT: Weißer BMW X5 gestohlen - flüchtiger Täter war auf der A 2 unterwegs

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am frühen Donnerstagmorgen (27.06., 04.00 Uhr) beabsichtigten zivile Polizeibeamte des (dort zuständigen) Polizeipräsidiums Bielefeld, einen weißen BMW X 5, der auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover unterwegs war, in Höhe der Anschlussstelle Porta Westfalica/Minden anzuhalten und zu kontrollieren.

Entsprechenden Anhaltezeichen kam der noch unbekannte Fahrer des BMW nicht nach; stattdessen beschleunigte er das Fahrzeug und versuchte sich so der Kontrolle zu entziehen.

An der Ausfahrt Veltheim verließ der Flüchtende die Autobahn und bog sofort auf die Zufahrtsstraße zu einem Sand- und Kieswerk ab. Hier verließ der unbekannte Fahrer den BMW und flüchtete zu Fuß in das sehr ländliche und unwegsame Gebiet.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, auch unter Zuhilfenahme eines Polizeihaubschraubers und eines Polizeidiensthundes, bleiben erfolglos.

Im Rahmen von parallel stattfindenden polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der BMW offensichtlich kurz zuvor im Gütersloher Ortsteil Isselhorst gestohlen worden war. Die Eigentümer hatten das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen GT - MR 666 vor ihrem Einfamilienhaus am Vorabend (26.06., 22.00 Uhr) letztmalig gesehen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl des weißen BMW X5 machen? Wer hat am Rügenweg in Isselhorst verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat dort Personen oder Fahrzeuge gesehen oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell