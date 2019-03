Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall Sachschaden

Betzdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Betzdorfer Wilhelmstraße entstand ca. 2.000 Euro Sachschaden. Eine 46-Jährige hatte mit einem Sattelzug die Wilhelmstraße aus Richtung Kreisverkehr kommend befahren. Beim Rechtsabbiegen in die Schützenstraße überfuhr sie mit dem Auflieger den Gehweg. Dabei wurden drei Poller mit Kette abgeknickt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell