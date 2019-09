Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Radfahrer mit Außenspiegel gestreift

Ennepetal (ots)

Am 31.08. gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Schalksmühler mit seinem Lkw Daimler die Heilenbecker Straße. Er bemerkte einen in gleiche Richtung fahrenden 73-jährigen Radfahrer aus Schwelm zu spät und touchierte ihn mit dem rechten Außenspiegel. Der Schwelmer stürzte mit seinem Rad in den Straßengraben. Er wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

