POL-BO: Vereinsheim in Stiepel aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - In der Nacht auf den 20. November wurde in das Vereinsheim in Bochum-Stiepel eingebrochen.

Kriminelle beschädigten mit einem Stein die Fensterscheibe und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Mit einer entwendeten Pay-TV Karte flüchteten die Täter von der Kemnader Straße 200 in unbekannte Richtung.

Wer hat in der Zeit vom 19. November, 17 Uhr, bis 20. November, 5.50 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 in Wattenscheid unter der Rufnummer 02327 963-8405 oder außerhalb der Geschäftszeit die Bochumer Kriminalwache unter -4441 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell