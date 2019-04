Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Körperverletzung durch Erntehelfer (36-1404)

Speyer - Umland (ots)

14.04.2019, 21:36 Uhr

Zwischen einem 33jährigen Erntehelfer und einem 36jährigen Bekannten kam es in der Gemeinschaftsunterkunft eines Gemüsehofes zu einem Streit. Dieser gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der Beschuldigte den Geschädigten auch mindestens zweimal mit einer Wodkaflasche auf den Kopf geschlagen haben soll. Der Geschädigte erlitt hierdurch ein Hämatom und zwei Schnittwunden. Er wurde vom Rettungsdienst zur ärztliche Versorgung in ein Speyerer Krankenhaus verbracht.

