Leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin am Montag bei Heidenheim.

Der 45-jährige Fahrer eines Sattelzuges fuhr in der Straße von Großkuchen kommend. An der Einmündung zur B19 wollte er kurz nach 17 Uhr nach links abbiegen. Er übersah eine 23-Jährige. Die fuhr auf der B19 in Richtung Aalen und hatte Vorfahrt. Die Frau konnte noch bremsen. Dennoch kam es zu einer Kollision. Dabei erlitt die Fahrerin des VW leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

