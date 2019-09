Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Autofahrerin ist unsicher unterwegs

Mehrere Verkehrsverstöße beging eine 36-jährige Autofahrerin. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit einem roten VW Golf war eine Frau am Freitag gegen 11.30 Uhr von Schönebürg kommend auf der Landstraße nach Laupheim unterwegs. In Mietingen geriet sie im Verlauf einer unübersichtlichen Rechtskurve komplett auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr. In Baustetten stieß sie in der Ortsdurchgangsstraße beinahe mit einem Fußgänger zusammen, der die Straße kehrte. Andere Autofahrer verständigten auf Grund der gefährlichen Fahrweise der Frau die Polizei. Beamte des Polizeireviers Laupheim hielten die Frau wenig später an. Sie war in einem Fahrschulauto zu einer ihrer ersten Fahrstunden unterwegs. Warum der Fahrschullehrer nicht eingriff, muss noch ermittelt werden. In diesem Zusammenhang bittet das Polizeirevier Laupheim Personen, die durch den VW Golf gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07392/96300 zu melden.

