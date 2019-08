Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++67-Jährige auf offener Straße gewürgt++

Thedinghausen (ots)

Auf offener Straße ist eine 67-jährige Thedinghauserin von einem Unbekannten angegriffen und gewürgt worden. Als sie sich zur Wehr setzte, lief der Täter davon. Die 67-Jährige blieb bis auf einen gehörigen Schrecken unverletzt, die örtliche Polizei sucht nach dem bislang unbekannten Angreifer. Nach den bisherigen Ermittlungen der Beamten ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitag, 16. August, gegen 10 Uhr, vor einem Zeitschriftengeschäft in der Braunschweiger Straße. Er wurde aber erst am Donnerstag dieser Woche angezeigt. Das Opfer beschrieb den Täter als männlich, ca. 20 bis 35 Jahre alt, ca. 163 cm groß, normale Statur und bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen (Jogging-) Hose. Die Motivlage für die Tat, die nach Angaben der 67-Jährigen völlig unvermittelt erfolgte, liegt noch im Dunkeln. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04204/402 bei der Polizeistation Thedinghausen zu melden.

