Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand eines Traktors + Fünfstelliger Schaden nach geplatztem Reifen + Polizei fahndet nach Dieben - Zeugen gesucht + Versuchter Einbruch + Wertgegenstände aus Pkw gestohlen

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Brand eines Traktors

Kirchlinteln. Am Dienstagabend geriet ein Traktor mit einem Schlegelmulcher auf einem Deich an der Fährstraße aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Ein 77-jähriger Fahrer fuhr den Traktor rückwärts in die nahegelegene Lehrde, um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Dennoch geraten etwa 2000 Quadratmeter Wiesenfläche am Deich in Brand. Insgesamt entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Freiwilligen Feuerwehren Otersen, Kirchlinteln, Hohenaverbergen und Neddenaverbergen löschten das Feuer ab. Durch die Untere Wasserbehörde wurden Maßnahmen zum Gewässerschutz koordiniert. Verletzt wurde bisherigem Kenntnisstand glücklicherweise niemand bei dem Feuer. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen bestehen zwar keine Hinweise auf eine Brandstiftung, die Ermittlungen dauern jedoch noch weiter an.

Fünfstelliger Schaden nach geplatztem Reifen

Oyten/A1. Etwa 10.000EUR Schaden entstanden am Dienstagmorgen an mehreren Fahrzeugen nach einem geplatzten Reifen eines LKW eines 49-jährigen Fahrers auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück in Höhe der Anschlussstelle Oyten. Vier Fahrzeuge fuhren nach ersten Erkenntnissen über die Reifenteile und wurden dabei beschädigt. Ein VW Polo erlitt 5.000EUR Schaden und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Polizei fahndet nach Dieben - Zeugen gesucht

Lilienthal. Diebe erbeuteten am Dienstagvormittag einen vierstelligen Bargeldbetrag aus einer Postfiliale in der Hauptstraße und lenkten zuvor eine 57-jährige Mitarbeiterin im Geschäft ab. Nachdem der zweite Täter an das Geld gelangt war, flüchteten sie nach aktuellem Ermittlungsstand zu einem in der Nähe geparkten weißen Pkw.

Der Pkw stand nach ersten Erkenntnissen auf der Feldhäuser Straße, Ecke Hauptstraße in Richtung Lilienthaler Allee gegenüber einer Straßenbahnhaltestelle. Den dort wartenden Personen sind die Täter und das Fahrzeug möglicherweise aufgefallen.

Die Polizei Lilienthal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04298/92000 um Hinweise auf die beiden Täter und das Fahrzeug. Die Männer sollen etwa 30 Jahre, schlank und zwischen 1,75m und 1,80m groß sein. Ein Täter soll trotz warmer Temperaturen einen hellen Pullover mit einem Zopfmuster getragen haben, der zweite ein blaues Poloshirt; ob er auch ein blaues Cappy trug, ist noch unklar. Beide Täter trugen jedoch dunkle Jeanshosen.

Versuchter Einbruch

Osterholz-Scharmbeck. In einen Lebensmittelmarkt in der Ritterhuder Straße versuchten unbekannte Täter zwischen dem 08.07.2019 und Montagmittag einzubrechen. Nachdem sie erfolglos an einem Fenster hebelten, flüchteten unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, verdächtige Umstände oder Personen unter 04791/3070 der Polizei in Osterholz mitzuteilen, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Wertgegenstände aus Pkw gestohlen

Ritterhude. Unbekannte Täter schlugen am Dienstagmittag eine Scheibe eines Ford ein, der auf dem Parkplatz gegenüber des Friedhofes in der Hegelstraße abgestellt war und stahlen eine Handtasche mit Dokumenten und einem Mobiltelefon aus dem Innenraum des Pkw. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Ritterhude bittet mögliche Zeugen unter 04292/990760 um Hinweise auf das Geschehen selbst, verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe.

