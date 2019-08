POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 18.08.2019

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

++Landkreis Verden++

Einbruchdiebstahl aus einem PKW. Blender. Am Samstag in der Zeit von 5.45 Uhr bis 6 Uhr ist es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl aus einem PKW gekommen. Der PKW war in der Straße "Up de Zasterwisch" in Blender abgestellt gewesen. Unbekannte Täter haben die Fensterscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Es wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Thedinghausen, Telefonnummer 04204/402.

Scheibe eingeschlagen. Oyten. Am Samstagmorgen in der Zeit von 00 Uhr bis 09 Uhr ist es zu einem Einbruchdiebstahl aus einem PKW gekommen. Der PKW war in der Straße "Auf der Geest" in Oyten abgestellt gewesen. Unbekannte Täter haben die Fensterscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Es wurde das Lederportemonnaie der Fahrzeugnutzerin entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Oyten, Telefonnummer 04207/1285.

Verkehrsunfallflucht. Oyten. In der Zeit von Freitag, 23:30 Uhr, bis Samstag, 10:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW in der Stader Straße einen dort abgestellten Transporter. Dabei ist die linke Fahrzeugseite des Transporters beschädigt worden, wobei ein Schaden von ca. 4000 Euro entstanden ist. Der Unfallverursacher fuhr ohne den Unfall zu melden weiter. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Oyten, Telefonnummer 04207/1285.

++Landkreis Osterholz.++

Unfallflüchtiger gesucht. Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagnachmittag befuhr die 32-jährige Führerin eines Opel die Osterholzer Straße in Osterholz-Scharmbeck, als ein roter Skoda Fabia beim Abbiegen in die Pappstraße die Fahrbahn kreuzte und die Vorfahrt der 32-jährigen missachtete. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, wodurch leichtere Sachschäden entstanden sind. Anschließend fuhr der Skoda unbeirrt weiter. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter der Telefonnummer 04791 3070 zu melden.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Schwanewede. Am gestrigen Nachmittag fiel Beamten der Polizeistation Schwanewede ein Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen in der Dorfstraße in Neuenkirchen auf, welches deutlich zu schnell zu fahren schien. Bei einer Überprüfung konnten die Beamten ihre Vermutung bestätigen. Das Kleinkraftrad fuhr nicht nur deutlich schneller als die zulässigen 25Km/h, der 34-jährige Fahrzeugführer verfügte auch nicht über den erforderlichen Führerschein für sein Gefährt. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen das Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis verantworten.

