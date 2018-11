POL-SE: Schenefeld, Eichendorffstraße / Polizei erbittet Hinweise nach Brandstiftung an Pkw

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag, den 29.11.18, brannte in Schenefeld ein Pkw. Der Pkw, ein Chevrolet, stand im Baumschulenweg am Fahrbahnrand, als Zeugen gegen 22:20 Uhr sahen, dass Qualm aus dem Fahrzeugdach des Cabriolets drang. Der gerade zufällig hinzukommende Fahrzeugeigentümer löschte den Brand soweit möglich mit einem Feuerlöscher, um den Rest kümmerte sich die Freiwillige Feuerwehr Schenefeld. Wie sich herausstellte, hatten der oder die Täter einen Feuerwerkskörper im Fahrzeuginneren gezündet. Die Tatzeit liegt zwischen 20:45 bis 22:20 Uhr. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt, wird aber vermutlich im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise.

