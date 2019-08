Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Strohmiete geht in Flammen auf - Polizei sucht Zeugen++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dörverden (ots)

Eine aus mehreren Hundert Rundballen bestehende Strohmiete in Barme ist in der Nacht zu Donnerstag in Flammen aufgegangen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren ließen das Feuer, das kilometerweit sichtbar war, kontrolliert abbrennen. Ein angrenzender Wald musste vor dem Übergreifen der Flammen durch Funkenflug geschützt werden. Dazu gingen Helfer mit sogenannten Löschrucksäcken vor. Erste Meldungen, dass ein Schweinestall von dem Feuer betroffen sei, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Um kurz vor 23 Uhr hatte ein Spaziergänger den Brand entdeckt und der Rettungsleitstelle im Verdener Kreishaus gemeldet. Daraufhin wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Barme, Dörverden und Stedorf in Marsch gesetzt. Die rund 60 Einsatzkräfte waren die ganze Nacht hindurch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr wurden frische Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Hülsen nachalarmiert. Unterdessen nahmen Angehörigen der Spezialisierten Tatortermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf. In dem Zusammenhang werden Zeugen, die die vor oder während des Brandes verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Brandortes im Barmer Kirchweg beobachtet haben, gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 an den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz zu wenden.

++ Fotos des Brandes befinden sich in der Digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz ++

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell