Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zeitungsständer ins Gleis geworfen - Kein größerer Schaden eingetreten

Bild-Infos

Download

Taufkirchen (Lkr. München) (ots)

Montagabend (1. Juli) warf ein 29-Jähriger am S-Bahnhaltepunkt Taufkirchen einen Zeitungsständer in ein S-Bahngleis. Die einfahrende Bahn wurde rechtzeitig gebremst und der Zeitungsständer durch einen Unbekannten entfernt.

Gegen 22:15 Uhr warf ein mit 1,92 Promille Alkoholisierter am S-Bahnhaltpunkt Taufkirchen einen Zeitungsständer ins stadteinwärts führende S-Bahngleis. Der Triebfahrzeugführer einer zu diesem Zeitpunkt stadtauswärtsfahrenden S-Bahn sah das und informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn. Diese wiederum informierte den Triebfahrzeugführer der nächsten stadteinwärts fahrenden S-Bahn, der die Bahn daraufhin vor Taufkirchen kontrolliert zum Stehen brachte.

Der Zeitungsständer, an dem durch den Wurf die Abdeckung des Leitartikels zerstört und die Klappscheibe beschädigt wurden, wurde nicht überfahren. Eine unbekannte Person holte ihn wieder aus den Gleisen.

Der in München lebende Tatverdächtige, ein 29-Jähriger Deutscher, konnte durch Beamte der Landespolizei, welche zuerst vor Ort war, gestellt und an die Bundespolizei übergeben werden. Gegen ihn wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Petra Wiedmann

Bundespolizeiinspektion München

Arnulfstraße 1 a - 80335 München

Pressestelle

Telefon: 089 515 550 224

E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die

polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der

Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit

über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Der

räumliche Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München

mit dem Bundespolizeirevier München Ost und Diensträumen in Pasing

und Freising umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis

München die benachbarten Landkreise Dachau, Ebersberg,

Fürstenfeldbruck, Starnberg, Erding und Freising. Sie finden uns im

Münchner Hauptbahnhof unmittelbar neben Gleis 26.

Telefonisch sind wir rund um die Uhr unter 089 / 515550 - 111 zu

erreichen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell