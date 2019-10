Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Schule: Drei Euro Beute/Parfüm-Dieb festgenommen/Geparkte Fahrzeuge beschädigt

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in die Erwin-Welke-Grundschule eingebrochen. Sie zerschlugen eine Fensterscheibe an der Gebäuderückseite und durchsuchten ein Büro. Ihre Beute: Drei Euro Kleingeld.

Die Polizei hat am Samstag einen 43-jährigen Parfüm-Dieb vorläufig festgenommen. Mitarbeiter einer Drogerie informierten den Sicherheitsdienst des Stern-Centers über einen beobachteten Ladendieb. Der Sicherheitsdienst-Mitarbeiter sah, wie der Mann in einem Nachbargebäude verschwand. Als er kurz darauf wieder herauskam, führte ihn der Sicherheitsdienst ins Büro der Drogerie. Er wurde dort nicht zum ersten Male bei einem Diebstahl beobachtet. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest.

An der Breslauer Straße wurden in der Nacht zum Samstag die Außenspiegel von mindestens drei geparkten Fahrzeugen beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 9099-0.

