POL-MK: Reifen zerstochen, Scheiben zerdeppert/Apothekentür hält Tritten stand

Unbekannte haben versucht, durch Tritte die gläserne Eingangs-Schiebetür einer Apotheke an der Hagener Straße zu öffnen. Die Tür hielt zwar stand. Sie wurde jedoch verbogen und lässt sich nicht mehr öffnen bzw. schließen. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr.

Am Fritz-Reuter-Weg wurden in der Nacht zum Sonntag an zwei Autos die Reifen zerstochen und sämtliche Fahrzeugscheiben eingeschlagen. Unter einem Fahrzeug lagen Glutnester, die darauf hindeuten, dass versucht wurde, die Autos anzuzünden. Es handelt sich um einen Ford Kuga und einen Kia Picanto. Eine Zeugin wurde gegen 2.30 Uhr wach und schaute aus dem Fenster. Sie beobachte zwei Personen, die sich an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten und die Scheiben zerschlugen. Eine der Personen wird als korpulent beschrieben, der andere eher als dünn. Der Schaden an den Autos liegt im fünfstelligen Bereich.

In der Nacht zum Freitag beschädigten unbekannte Täter einen grauen Audi A 5, der an der Untergrüner Straße, Höhe 152, abgeparkt war. Die rechte Fahrzeugseite wurde zerkratzt und Frontscheibe sowie Beifahrertür mit Graffiti besprüht. Hinweise bitte unter Tel. 5029-0.

