Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch ins Familienzentrum

Plettenberg (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in das Familienzentrum an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße eingebrochen. Als die Erzieherinnen heute Morgen kurz vor 7 Uhr zur Arbeit kamen, fanden sie eine aufgebrochene Terrassentür. Der oder die Täter durchwühlten die Einrichtung und flüchteten mit einer Sony Cybershot Digitalkamera, einem CD-Spieler und einer kleineren Menge Bargeld. Hinweise bitte an die Plettenberger Polizei unter Telefon 9199-0.

