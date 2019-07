Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann angefahren

Recklinghausen (ots)

Ein 77-jähriger Recklinghäuser ist am Donnerstag um 11.00 h bei einem Unfall verletzt worden. Er stand in einer Einfahrt an der Theodor-Körner-Straße, als ein 29-Jähriger aus Dortmund mit seinem Transporter rückwärts fuhr. Dabei stieß er gegen den 77-Jährigen. Dieser kam zu Fall und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

