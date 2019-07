Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch zwischen 7.45 Uhr und 18.45 Uhr ein auf der Hachhausener Straße abgestelltes Auto beschädigt und ist geflüchtet. Der Sachschaden liegt bei circa 1500 Euro. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800-2361111 entgegen.

Dorsten:

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch zwischen 12.15 Uhr und 21.15 Uhr einen an der Freiheitsstraße abgestellten, silbernen C-Klasse Mercedes und flüchtete. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800-2361111 entgegen.

