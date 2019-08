Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung- Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Aufgrund eines Fahrfehlers kam ein 20- jähriger Mann mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. Er war in der Nacht zu Sonntag (11.08.19 02:05 Uhr) mit seinem Fahrzeug auf der Adolf- Silverberg- Straße in Richtung Karlstraße unterwegs. Im Übergang zeichnet die Straße eine "scharfe Kurve". Offensichtlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er in der Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Grünstreifen, streifte ein geparktes Wohnmobil und prallte gegen einen ebenfalls geparkten LKW. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizisten bei dem jungen Mann Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

