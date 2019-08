Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190809-2: Einbruch in Verbrauchermarkt- Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstag (08. August) sind Unbekannte in einen Verbrauchermarkt an der Dansweiler Straße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Um kurz nach 02:00 Uhr löste die Alarmanlage des Verbrauchermarktes aus. Als die Einsatzkräfte wenig später eintrafen, waren die unbekannten Täter bereits geflüchtet. Nach Zeugenaussagen öffneten vier Unbekannte gewaltsam die Tür einer Bäckerei. Von dort aus gelangten sie in den Verbrauchermarkt.

Aus dem Zigarettenregal im Kassenbereich entwendeten sie eine bislang unbekannte Anzahl an Tabakpackungen. Das Regal beschädigten sie hierbei ebenfalls. Anschließend flüchteten die etwa 20 bis 30 Jahre alten Männer mit ihrer Beute in unbekannter Richtung.

Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges bemerkten, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0. (wp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell