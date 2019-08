Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190808-4: Polizeikontrollen im Burgpark - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizeibeamte zeigten Präsenz nach gehäuften Bürgerbeschwerden. Weitere Kontrollen sind vorgesehen.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises überprüfte am Mittwoch (07. August) in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr mehrere Personen im Burgpark in Lechenich. Hintergrund waren Bürgerbeschwerden hinsichtlich sich dort aufhältiger Jugendlicher, die offen Rauschmittel konsumieren sollen. An der Kontrolle beteiligten sich Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei, der Einsatzhundertschaft, ein Diensthundführer und Mitarbeiter des Kriminalkommissariates Prävention und Opferschutz. Eingebunden waren auch andere Fachdienststellen, wie zum Beispiel die Ordnungsbehörde.

Die Beamten überprüften 18 Jugendliche und Kinder und sprachen ebenso viele Platzverweise aus. Bei einem 16-Jährigen fanden die Beamten Marihuana und einen Crusher, welcher sichergestellt wurde. Die Mutter des Jugendlichen holte ihn in der nahegelegenen Polizeiwache ab. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Der Einsatz wurde von vielen Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen und durch die Durchmischung mit uniformierten Hundertschaftskräften war eindeutig erkennbar, dass es sich um eine polizeiliche Maßnahme gehandelt hat.

Die Polizei behält sich vor, weitere Kontrollen im Kreisgebiet unangekündigt durchzuführen. (bm)

