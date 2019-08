Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190808-2: Kupferdiebe flüchteten - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Werkschutz einer Firma bemerkte vier Männer, die sich am Kabellagerplatz aufhielten.

Um 23:45 Uhr erhielt die Polizei am Mittwoch (07. August) Kenntnis über vier Verdächtige auf einem Firmengelände an der Straße "An Gut Bohlendorf". Dort schilderte ein Zeuge, dass er nach einer Alarmauslösung am Kabellagerplatz des Geländes vier dunkel gekleidete Männer mit hellen Kopfbedeckungen gesehen habe. Als die Täter den Zeugen bemerken, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Auf dem Platz hinterließen sie eine Tüte mit Gegenständen, die sichergestellt wurden.

Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim sucht Zeugen und fragt: Wer hat im Tatzeitraum Verdächtige gesehen und kann Angaben machen? Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0. (bm)

