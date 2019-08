Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190809-1: Streifenbeamte beendeten Trunkenheitsfahrt - Frechen

Köln

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 45-jähriger Autofahrer fuhr mit 2,38 Promille von Köln nach Frechen.

Nach Hinweisen zu einer möglichen Trunkenheitsfahrt eines Autofahrers in der Adamsstraße in Köln-Mülheim fahndete die Kölner Polizei am Donnerstag (08. August) um 23:00 Uhr auch im Bereich seiner Wohnanschrift in Frechen. Beamten fiel der gesuchte Wagen auf der BAB-Ausfahrt Frechen an der Holzstraße auf. Die Kölner Polizisten bemerkten die unsichere Fahrweise des Autofahrers und gaben ihm deutliche Anhaltesignale. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte das Atemalkoholmessgerät einen Wert von 2,38 Promille. Seinen Wagen ließen die Beamten verschlossen am Anhalteort stehen und in der Polizeiwache entnahm dem 45-jährigen Mann eine Ärztin eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (bm)

