Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191113 - 1166 Frankfurt-Nieder-Eschbach: Einbrecher suchen Kleingartenverein heim

Frankfurt (ots)

(hol) Von Montag (11.11.19) auf Dienstag (12.11.19) suchten Einbrecher einen Kleingartenverein in Niedereschbach heim. Insgesamt waren elf Gartenhütten betroffen.

Eine böse Überraschung erlebten Kleingärtner gestern Morgen, als sie das Gelände ihres Vereins in der Züricher Straße betraten. Vermutlich in den Nachtstunden waren Unbekannte auf das Gelände des Kleingartenvereins eingedrungen. Dort brachen sie insgesamt elf Gartenhütten auf. Nicht in allen Hütten wurden die Einbrecher fündig. Der verursachte Sachschaden reicht jedoch schon, um bei den Eigentümern großen Ärger hervorzurufen. Der Polizei gelang es, diverse Beweismittel zu sichern, die nach bisherigen Erkenntnissen von den Tätern stammen könnten. Die Ermittlungen dauern an.

