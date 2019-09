Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Männer niedergeschlagen und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Zwei 29 und 34 Jahre alte Männer sind am frühen Samstagmorgen (28.09.2019) im Bereich der Bushaltestelle Pragsattel aus einer Gruppe heraus niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Die beiden Männer trafen gegen 05.00 Uhr an der Bushaltestelle auf die etwa zehn- bis fünfzehnköpfige Gruppe. Aus dieser Gruppe heraus schlugen mehrere Personen auf die beiden ein und verletzten sie schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden und brachten sie in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den Flüchtigen und nahmen drei Tatverdächtige im Alter von 20, 21 und 32 Jahren fest. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat und zu möglichen weiteren Tatverdächtigen, dauern an. Der 20 Jahre alte türkische Tatverdächtige sowie die beiden 21 und 32 Jahre alten Deutschen sind am Sonntag (29.09.2019) dem zuständigen Richter vorgeführt worden, der die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

