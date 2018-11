POL-PDTR: Zeugen nach mehreren Verkehrsunfällen gesucht

Trier (ots) - Erheblicher Rückstau nach Verkehrsunfall am Martinsufer

Gegen 17.20 Uhr, kam es am gestrigen Freitag zu einem Zusammenstoß zweier PKW am Martinsufer. Die beiden Fahrzeuge befuhren zunächst die Kaiser-Wilhelm-Brücke und wollten anschließend vom Martinsufer, nach links, in die Ausoniusstraße abbiegen. Nach der Kollision beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich am Martinskloster waren diese nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam im Feierabendverkehr dadurch zu erheblichem Rückstau im Bereich der Moseluferstraßen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen (0651- 9779 3200).

-------------------------------------------------------------------- Verkehrsunfallflucht in der Südallee

Die Polizeiinspektion Trier sucht einen Unfallbeteiligten, welcher sich nach einem Zusammenstoß zwischen Kaiserstraße und Südallee unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Zuvor waren beide Fahrzeuge, gegen 17.50 Uhr, in Höhe der Synagoge von der Kaiserstraße in die Südallee abgebogen. Hierbei soll ein bislang nicht bekannter PKW den Fahrstreifen gewechselt haben. Ein nachfolgender grauer VW-Golf musste deshalb ausweichen und streifte dabei den Mast der Lichtzeichenanlage am linken Fahrbahnrand. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Durch den Aufprall wurde der graue Golf auf der linken Fahrzeugseite stark deformiert. Durch Kräfte der Feuerwehr Trier musste die Fahrertür mit Spezialwerkzeugen geöffnet werden. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden (0651-9779 3200).

------------------------------------------------------------------ ---

Verkehrsunfall mit Personenschaden "Auf der Weismark"

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es gestern, gegen 20.00 Uhr. Nachdem ein PKW-Fahrer von der Aulbrücke kommend, nach links in die Arnulfstraße abbiegen wollte, kollidierte er mit einem anderen PKW, welcher die Straße "Auf der Weismark" in Richtung Aulstraße befuhr. Hierbei wurde ein Insasse verletzt, beide Fahrzeuge waren durch den Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Die Polizeiinspektion sucht Zeugen des Unfalls, welche Angaben über die Schaltung der Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt machen können. (0651-9779-3200)

-------------------------------------------------------------------- Zahlreiche Verstöße bei Rotlichtkontrolle

Insgesamt 12 mal missachteten Fahrzeugführer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage am Pacelliufer bei einer Kontrolle am Freitagnachmittag innerhalb einer Stunde. Bei einer Rotlichtkontrolle durch Kräfte der Polizeiinspektion Trier wurden hierbei aber nicht nur Rotlichtverstöße festgestellt, sondern auch 3 Fahrzeugführer sanktioniert, welche beim Fahren ihr Mobiltelefon bedienten.

Die Polizeiinspektion Trier wird auch zukünftig ähnliche Kontrollen im Dienstgebiet durchführen.

