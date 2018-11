POL-PDTR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung mit Verletzten

Morbach-Haag (ots) - Am Samstagmorgen kam es gegen 03.50 Uhr in der Ortschaft Morbach-Haag zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung. Ein 23jähriger PKW-Fahrer befuhr hierbei nach einer Veranstaltung den Wirtschaftsweg vom Sportplatzgelände des SV Haag in Fahrtrichtung K80. Hierbei übersah er zwei Fußgänger ( 28 und 29 Jahre ), die sich am rechten Fahrbahnrand dieses Wirtschaftsweges befanden. Es kam zum Zusammenstoß mit den beiden Fußgängern, die sich hierbei glücklicherweise nur leicht verletzten, aber dennoch zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurden. Der Unfallfahrer selbst blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 600,- Euro. Im Einsatz waren das Deutsche Rote Kreuz sowie die Polizei Morbach.

