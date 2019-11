Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191112 - 1165 Frankfurt-Unterliederbach: Tresor bei Einbruch gestohlen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Montag, den 11.11.2019, zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr, gelang es bislang unbekannten Tätern in ein Einfamilienhaus in Unterliederbach einzudringen und diverse Wertsachen, u.a. einen Tresor, zu erbeuten. Die Täter nahmen ein Haus im Karl-König-Weg ins Visier und überwanden zunächst einen Gartenzaun. Anschließend begaben sie sich zur Rückseite des Gebäudes. Dort hebelten sie die Terrassentür auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die Täter das komplette Mobiliar und wurden schließlich auch fündig. Einige Besitztümer, u.a. Schmuck und ein Wandtresor mit mehreren tausend Euro Bargeld, gelangten so in die Hände der Einbrecher, welche unerkannt das Haus verlassen konnten.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat und / oder zu verdächtigen Personen, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 / 75511700 entgegen.

