Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191113 - 1167 Frankfurt-Gallus: In Schule eingebrochen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstag, den 12.11.2019, kam es in einer Schule im Stadtteil Gallus zu einem Einbruch. Drei bislang unbekannte Täter, welche nach Zeugenangaben zwischen 13 und 15 Jahre alt gewesen sein sollen, konnten vom Schulgelände flüchten.

Die drei Unbekannten begaben sich gegen 21:55 Uhr in der Schwalbacher Straße auf das Gelände der Schule. Dort warfen sie zunächst mit einem Gullideckel von außen die Fensterscheibe des Lehrerzimmers ein. Über die Öffnung des nun beschädigten Glases gelangten sie in das Innere des Gebäudes und fingen dann an mehrere Schubladen und Schränke zu durchsuchen. Dabei wurden sie von einem Zeugen bemerkt, der noch versuchte sie festzuhalten, was jedoch misslang. Den drei jungen Einbrechern gelang es schließlich ihren Verfolger abzuschütteln und unerkannt vom Gelände zu entkommen.

Alle drei Täter sollen männlich und erst 13 bis 15 Jahre alt gewesen sein. Sie sollen zudem ein südländisches Erscheinungsbild haben. Während einer der Täter dunkel gekleidet war, soll ein weiterer eine auffällig rote Jacke getragen haben. Der dritte soll überdies ca. 170 cm groß gewesen sein, ein schmales Gesicht haben, sowie dunkle mittelange Haare getragen haben. Er habe zudem eine Jacke mit Tarnmuster getragen.

Ob letztlich Gegenstände aus der Schule entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 /755-10400 entgegen.

