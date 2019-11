Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191115 - 1172 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach versuchtem Einbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 14. November 2019, gegen 18.45 Uhr, ging bei der Polizei der Anruf eines Zeugen ein, der angab, gerade eine Person zu beobachten, welche sich nach längerer Beobachtung der Rückseite eines Hauses im Wilhelm-Beer-Weg angenähert habe.

Tatsächlich konnte dann von der entsandten Funkstreife auf der Terrasse des Hauses eine Person festgestellt werden, die gerade dazu ansetzte, mit einem Schraubendreher die Terrassentür aufzuhebeln. Bevor der Unbekannte sein Vorhaben umsetzen konnte, wurde er festgenommen.

Bei ihm handelt es sich um einen 44-jährigen kroatischen Staatsangehörigen, der sich für drei Tage in einem Hotel im Bahnhofsgebiet eingemietet hatte. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell