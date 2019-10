Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Körperverletzung

Zeugen sucht die Polizei zu einer Körperverletzung, die ein unbekannter Mann in der Nacht zum heutigen Montag gegen 00.45 Uhr in der Schanzstraße begangen hat. Der Aussage zweier 28 und 22 Jahre alter Frauen zufolge habe der Mann sie zunächst angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Nachdem er diese erhalten hatte, sei er ihnen anschließend weiter nachgelaufen, wodurch sich die Frauen unwohl fühlten und wegrannten. Nachdem ihnen der Unbekannte weiter folgte, hätten sie ihn auf den Grund für sein Verhalten angesprochen, woraufhin sich ein Streitgespräch entwickelte, in dessen Verlauf der Mann der 22-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug und im Anschluss daran flüchtete. Durch den Faustschlag erlitt die Frau eine Platzwunde und musste von einer hinzugerufenen Rettungswagen-Besatzung versorgt werden. Der Unbekannte wird von den Frauen wie folgt beschrieben: etwa 165 cm groß, zierliche Statur, kurze dunkle Haare, möglicherweise afghanischer Herkunft. Er war zur Tatzeit bekleidet mit einer dunklen Weste, Jeans und Sportschuhen. Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Körperverletzung

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen Unbekannten, der einem 34-jährigen Besucher einer Bar in der Montfortstraße am frühen Sonntagmorgen gegen 04.15 Uhr mit voller Wucht ins Gesicht getreten haben soll. Der 34-Jährige fiel daraufhin gegen eine Wand und zog sich mehrere Platzwunden am Kopf zu. Er musste sich im Anschluss daran in ärztliche Behandlung begeben. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit noch völlig unklar. Die Polizei bittet daher Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können (er soll zur Tatzeit mit einem schwarz/weiß karierten Hemd bekleidet gewesen sein), sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Fahren unter Drogeneinwirkung

Mutmaßlich unter Betäubungsmittelbeeinflussung stand ein 25-jähriger Pkw-Lenker, der in der Nacht zum heutigen Montag von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen in Fischbach kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann entsprechende Verdachtsmomente fest, ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Dem 25-Jährigen wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, deren Auswertung Aufschluss geben dürfte. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde vorerst untersagt.

Kressbronn

Tätliche Auseinandersetzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf ein 25-Jähriger verletzt wurde, kam es am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr in einer Asylbewerberunterkunft in der Argenstraße. Die beiden waren aufgrund persönlicher Differenzen aneinander geraten, woraufhin der 25-Jährige seinen Kontrahenten unvermittelt mit einem Faustschlag angriff. Dagegen setzte sich der Angegriffene zur Wehr und verletzte seinerseits den 25-Jährigen durch Schläge im Gesicht und an Armen und Beinen so schwer, dass dieser vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Langenargen

Einbruch

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Industriebetrieb im "Bildstock" ein. Der Unbekannte verschaffte sich durch ein Fenster Zutritt ins Objekt und durchsuchte sämtliche Räume vermutlich nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine Spiegelreflexkamera entwendet, weiterhin entstand Sachschaden an einer Bürotüre, die der Unbekannte gewaltsam öffnen wollte, daran aber scheiterte. Der Polizeiposten Langenargen bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/93160.

Überlingen

Fahren unter Drogeneinfluss

Augenscheinlich unter Betäubungsmittelbeeinflussung stand ein 20-jähriger Pkw-Lenker, der am frühen Sonntagmorgen von einer Streifenwagenbesatzung in Überlingen kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann entsprechende Auffälligkeiten fest, ein daraufhin durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Dem 20-Jährigen wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, deren Auswertung für Klarheit sorgen dürfte. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde vorerst untersagt.

Markdorf

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag kurz nach 15 Uhr in der Ittendorfer Straße. Der 79-jährige Lenker eines Motorrollers überholte in Richtung Kreisverkehr Hauptstraße fahrend mehrere haltende Fahrzeuge. Zur gleichen Zeit wollte ein 52-jähriger Pkw-Lenker von der Ittendorfer Straße nach links in die Hahnstraße abbiegen. Zwischen beiden Beteiligten kam es daraufhin zur Kollision, wodurch an beiden Fahrzeugen entsprechender Sachschaden entstand. Der 79-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber vorsorglich vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Salem

Schreckschusswaffe in Gaststätte mitgeführt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00.30 Uhr wurde die Polizei in eine Gaststätte in der Alten Neufracher Straße alarmiert. Zwei Zeugen war zuvor aufgefallen, dass einer der anwesenden Gäste eine Schusswaffe hinten im Hosenbund bei sich trug. Nachdem die Zeugen den 41-Jährigen darauf ansprachen, verließ der Mann die Gastwirtschaft und kam einige Zeit später ohne Waffe wieder zurück. Im Rahmen der polizeilichen Befragung des Mannes gab dieser nach anfänglichem Leugnen zu, eine Waffe dabeigehabt zu haben, und händigte diese den Beamten an seiner Wohnanschrift aus. Es handelte sich dabei um eine offenbar nicht funktionstüchtige Schreckschusswaffe, die daraufhin von den Polizeibeamten einbehalten wurde. Gegen den 41-Jährigen, der mit annähernd zwei Promille nicht unerheblich alkoholisiert war, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Hagnau

Verkehrsunfall

Drei Verletzte sowie einen Gesamtsachschaden von etwa 16.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr auf der B 31 zwischen Hagnau und Immenstaad. Den ersten Ermittlungen der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen zufolge befuhr eine 43-jährige Pkw-Lenkerin die B 31 von Hagnau kommend in Richtung Immenstaad und kam aus bislang nicht geklärten Gründen etwa auf Höhe des Campingplatzes mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Eine ordnungsgemäß entgegenkommende 60-jährige Pkw-Lenkerin versuchte noch, nach rechts auszuweichen. Sie konnte dadurch vermutlich zwar einen Frontalzusammenstoß, nicht jedoch die folgende Kollision verhindern. Durch den Unfall wurden die 43-Jährige schwer, die 60-jährige Frau und ihr gleichaltriger Mitfahrer eher leicht verletzt und alle drei nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme musste die B 31 für etwa drei Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Vor Ort im Einsatz waren neben der Polizei vier Rettungswagen und zwei Notärzte, davon einer im Rettungshubschrauber, sowie die Freiwillige Feuerwehr Hagnau mit zwei Einsatzfahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

PHK Oliver Weißflog, Tel. 07531/995-1012



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell