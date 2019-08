Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Laubenbrand in Kleingartenanlage

Recklinghausen (ots)

Am Freitagmorgen um kurz vor 06:00 Uhr wurde der Brand einer Laube in einer Kleingartenanlage an Riegestraße gemeldet. Die Feuerwehr Marl musste ausrücken, um den Brand zu löschen. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell