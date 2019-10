Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Schreck kurz vor Mitternacht - Unbekannter schlägt Haustürscheibe ein

Celle (ots)

Ein Scheppern an der Haustür versetzte die beiden Bewohner eines Hauses in der Dorfstraße am vorletzten Sonntagabend (29.09.2019) kurz vor Mitternacht in Angst und Schrecken.

Ein unbekannter Täter hatte die Scheibe der Haustür eingeschlagen, ein grauer Pflasterstein lag im Hausflur und die Scherben waren überall verteilt.

Den Steinewerfer sah die Hausbewohnerin nur noch von hinten. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Dorfmitte. Es handelte sich um eine dunkel gekleidete, ca. 180 bis 190 cm große, vermutlich männliche Person von kräftiger Gestalt mit längeren Haaren, die allerdings groteskerweise wie eine Perücke wirkten.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Wathlingen entgegen unter 05144/9866-0.

