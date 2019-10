Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Sachbeschädigung durch Feuer

Celle (ots)

Unbekannte Täter richteten in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Gelände eines Tennis-Vereinsheimes im Reuterweg Sachschaden in dreistelliger Höhe an. Aus einer Garage entnahmen sie einen Gasgrill, eine Gasflasche sowie Sportutensilien. Den Grill stellten sie auf einen Kunststoffstuhl, setzten ihn in Betrieb und brieten Fleisch. Es entzündete sich ein Feuer, durch das der Stuhl sowie eine weitere Bank einer Bierzeltgarnitur zerstört wurde. Außerdem demolierten die Täter weitere Kunststoffmöbel und verwüsteten die Terrasse. Zeugen, die Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, sollten sich mit der Polizei Celle unter 05141/277-215 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell